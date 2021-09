Redfall, Arkane entusiasta dell'accoglienza: il video TGS conferma la lingua giapponese

Con Redfall in sviluppo da oltre quattro anni, il team di Arkane è determinato a rendere presto disponibile la sua nuova produzione dalle atmosfere vampiresche.

Con una finestra di lancio confermata per l'estate del prossimo anno, la nuova IP è tornata a mostrarsi in occasione del Tokyo Game Show 2021. Per l'occasione, purtroppo, la software house di casa Microsoft non ha mostrato materiale totalmente inedito, ma si è limitato ad offrire alcuni aggiornamenti tramite il video che trovate direttamente in calce a questa news. A spiccare, è ovviamente la presentazione del reveal trailer di Redfall nella sua versione giapponese: dal TGS, Arkane ha infatti annunciato che il gioco sarà completamente localizzato e doppiato nell'idioma del Sol Levante.



A latere, gli autori di Prey, Dishonored e del recente Deathloop hanno confermato di star duramente lavorando per garantire l'esordio del gioco nell'estate 2022. La software house si è inoltre detta profondamente galvanizzata dalla reazione entusiastica dimostrata dalla community in occasione del primo annuncio dell'IP. Pur costituendo uno sparatutto open world, Redfall sarà fedele al tipo DNA di Arkane, con l'obiettivo di dar vita ad un intenso immersive sim.



Tra le nuove produzioni degli Xbox Game Studios, Redfall arriverà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC.