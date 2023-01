Redfall: Arkane rivela i requisiti di sistema minimi per la versione PC, tutti i dettagli

All'Xbox Developer Direct del 25 gennaio 2023 è stato confermato che Redfall sarà disponibile a partire da maggio: la nuova opera firmata Arkane Studios si è mostrata in un nuovo video che ha offerto ai fan ampi stralci di gameplay, tra esplorazione e boss fight.

Redfall arriverà non solo su Xbox Series X/S ma anche su PC, e gli sviluppatori approfittano dell'ultimo trailer per rivelare anche quali saranno i requisiti di sistema minimi per far partire il gioco sui propri computer. Ecco tutti i dettagli:

Requisiti minimi di Redfall su PC

OS - Windows 10 64-Bit

CPU - Intel Core i5 8400 o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 580

VRAM: 8GB

Memoria: 100GB (con SSD raccomandato)

A parte la minima, per il momento Arkane non ha rivelato altri tipi di configurazione, ma intanto è già possibile farsi un'idea di ciò che sarà necessario per godersi Redfall su PC. Altri requisiti aggiuntivi verranno con tutta probabilità rivelati nei prossimi mesi, un poco alla volta che l'uscita sul mercato di avvicina.

Oltre all'FPS cooperativo in arrivo la prossima primavera, i fan sono molto curiosi di scoprire anche quale sarà il futuro della compagnia francese una volta terminati i lavori su Redfall: Arkane non esclude un ritorno agli immersivi sim con il loro prossimo progetto, sebbene per il momento non ci sia nulla di confermato.