Redfall: Arkane svela numerosi dettagli su storia, coop, stealth e progressione

Sulle pagine di IGN USA è appena stata pubblicata una lunghissima intervista ad Arkane, il team di sviluppo che si sta occupando di Redfall. Ed è proprio dell'esclusiva Microsoft che sono stati svelati tanti nuovi dettagli.

Uno dei principali argomenti dell'intervista riguarda la storia di Redfall, la quale non potrà subire grossi stravolgimenti in base alle azioni del giocatore e, pertanto, proporrà un solo ed unico finale. Ciò non significa che le scelte prese nel corso della storia saranno inutili, visto che in base alle azioni precedenti potremo assistere a dialoghi diversi tra i personaggi. Gli sviluppatori hanno lavorato ad un sistema di doppiaggio dinamico grazie al quale le linee di dialogo potranno essere combinate tra loro per dare vita a scambi di battute unici per ogni personaggio. A tal proposito, è stato confermato che la scelta del personaggio non potrà essere modificata in corso d'opera, sebbene ai giocatori verrà data la possibilità di creare numerosi eroi, anche identici tra loro. In questo modo sarà possibile, ad esempio, avere un Devinder per la coop ed uno per il single player. Non vi saranno inoltre limitazioni nella scelta del personaggio da usare in coop e, a differenza di quanto deciso dal team nelle fasi iniziali dello sviluppo, potranno esserci anche tutti giocatori con lo stesso eroe in partita.

Sempre a proposito della modalità cooperativa, è stato confermato che i progressi nella storia verranno registrati solo per l'host della partita, ma tutti i ritrovamenti in termini di equipaggiamento e i potenziamenti sbloccati non verranno persi in alcun modo, in maniera simile a quanto visto negli ultimi Far Cry. Gli sviluppatori hanno anche parlato del sistema di progressione dei personaggi, i quali presenteranno alberi delle abilità con ramificazioni che metteranno i giocatori di fronte a scelte ben precise in termini di costruzione della build. Anche l'arsenale diverrà sempre più potente grazie all'aggiunta di armi di rarità crescente che saranno fondamentali per fronteggiare i vampiri più abili.

Il team ha anche chiacchierato dell'elemento stealth, il quale avrà un ruolo importante nell'economia di gioco pur non trattandosi di un titolo focalizzato sull'azione furtiva. Pare che restare nell'ombra non sia sempre la strategia migliore, ma che possa essere fondamentale per evitare gli scontri più pericolosi o per evitare la morte quando il protagonista è gravemente ferito. Durante l'intervista è stata inoltre svelata l'esistenza di modificatori che verranno proposti periodicamente anche dopo l'uscita e grazie ai quali i giocatori potranno affrontare il gioco in maniera diversa dal solito.

In attesa di scoprire di più sul gioco e sulla sua data d'uscita, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Redfall.