Redfall: Arkane svela i requisiti ufficiali, vi servirà un buon PC

A distanza di qualche giorno dall'uscita, il team di sviluppo di Redfall ha deciso di aggiornare il sito ufficiale con l'elenco completo dei requisiti minimi e consigliati della versione PC dello sparatutto cooperativo.

Ecco di seguito tutti i requisiti di sistema di Redfall:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-8400 a 2,80GHz oppure AMD Ryzen 5 1600

Scheda Video: AMD RX 580 / NVIDIA GTX 1070 / 6 GB VRAM

Memoria: 16 GB RAM

Archiviazione: 100 GB di spazio libero su SSD

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-9700K a 3,60GHz oppure AMD Ryzen 7 2700X

Scheda Video: AMD 5700 / NVIDIA RTX 2080 / Intel ARC / 8 GB VRAM

Memoria: 16 GB RAM

Archiviazione: 100 GB di spazio libero su SSD

Ultra

Sistema Operativo: Windows 11 64-bit

Processore: Intel Core i7-9700K a 3,60GHz oppure AMD Ryzen 7 2700X

Scheda Video: AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080 / 10 GB VRAM

Memoria: 32 GB RAM

Archiviazione: 100 GB di spazio libero su SSD

Come potete notare, i requisiti sono piuttosto alti e non sono stati specificati i risultati che si potranno ottenere con ciascuna delle tre configurazioni proposte. Si presume che in tutti e tre i casi si punti ai 60 fotogrammi al secondo a risoluzioni diverse, ovvero 720p, 1080p e 4K. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che è appena stato annunciato l'orario di sblocco di Redfall su PC e Xbox.

