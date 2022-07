Redfall: Arkane svela i segreti della personalizzazione delle armi

Dalle pagine del blog ufficiale di Bethesda, i ragazzi di Arkane Austin ci riportano idealmente nella dimensione a tinte oscure dello shooter paranormale Redfall per discutere di uno degli aspetti più dirimenti del gameplay dell'esclusiva Xbox, ovvero la personalizzazione delle armi.

Una volta giunti sull'isola di Redfall, tutti gli appassionati di sparatutto ruolistici avranno a disposizione un'infinità di oggetti, attrezzature e potenziamenti per customizzare e migliorare il proprio arsenale e gli equipaggiamenti, il tutto nell'ottica di un approccio ludico orientato alla cooperativa.

Come spiega la direttrice artistica di Arkane Austin Karen Segars, infatti, "poter usare i vostri strumenti e poteri in combinazioni interessanti, e farlo collaborando con altri giocatori equipaggiati con strumenti e poteri molto diversi, rende il tutto ancora più divertente e crea delle situazioni uniche, favorendo modi inaspettati di interagire con il mondo di Redfall".

L'arsenale di ciascun membro del gruppo di cacciatori di vampiri sarà composto da armi e attrezzature uniche nel loro genere, un approccio non troppo dissimile da quello adottato da Gearbox Software con il sistema di generazione randomica delle armi della serie di Borderlands. Il motore procedurale degli innesti delle armi di Redfall, però, avrà delle limitazioni imposte dagli stessi ragazzi di Arkane Austin, con potenziamenti speciali e migliorie specifiche per gli strumenti utilizzati dal giocatore.

Come da tradizione per Arkane, ogni arma sarà "contestualizzata" alla storia e alla lore: l'isolamento dal resto del mondo della cittadina di Redfall indurrà infatti i suoi abitanti a "fare di necessità virtù", realizzando armi di fortuna come lanciapaletti automatici o mirini laser a raggi ultravioletti per stanare i vampiri. Quasi tutte le armi che troveremo a Redfall saranno perciò assemblate con oggetti di uso comune come nastro adesivo o fil di ferro: nel corso dell'avventura si potranno sbloccare anche degli oggetti e delle armi dall'aspetto decisamente più "militare", anch'esse legate alla storia ma in modi che scopriremo solo al lancio del titolo, previsto indicativamente nella prima metà del 2023 su PC, Xbox Series X/S e Game Pass.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere l'anteprima di Redfall a firma di Andrea Baiocco.