Redfall arriva su PC e Xbox Series X/S il 2 maggio? Nuovi rumor sulla data d'uscita

Si continua a parlare della data d'uscita di Redfall, il nuovo FPS open world cooperativo di Arkane Studios al momento ancora sprovvisto di un giorno di lancio ben definito. Rumor degli scorsi giorni danno per certo il debutto del gioco a maggio, e nuove voci di corridoio puntano ancora di più verso tale direzione.

Il leaker spagnolo eXtas1s, che in precedenza ha diffuso diversi leak relativi al misterioso Overdose di Hideo Kojima, si dice sicuro del fatto che Redfall farà il suo esordio sul mercato il 2 maggio 2023: una data che sarebbe dunque in linea con le precedenti voci di corridoio che vedono l'opera Arkane in uscita durante la prossima primavera. Per adesso però si tratta di un'informazione da prendere con le pinze, sebbene conferme definitive in tal senso potrebbero essere molto vicine.

Ricordiamo infatti che, il prossimo 25 gennaio, all'Xbox Developer Direct potrebbe essere rivelata la data di Redfall, oltre a quella di altre produzioni molto attese come il nuovo Forza Motorsport e il nuovo Minecraft Legends, stando ad alcune informazioni diffusi dalla divisione tedesca di Xbox in merito all'annuncio dell'evento in livestream. Che sia davvero il 2 maggio il giorno designato per l'esordio di Redfall su PC e Xbox Series X/S? L'Xbox Developer Direct dovrebbe finalmente darci una risposta definitiva.

Nel frattempo si pensa al futuro della compagnia francese: Arkane potrebbe tornare a sviluppare immersive sim, forse già con il progetto successivo a Redfall.