Redfall senza i 60fps al lancio su Xbox Series X|S: non era meglio rinviare il gioco?

La notizia del rinvio della modalità Performance di Redfall su Xbox Series X|S, e della conseguente assenza dell'opzione che consente all'utenza console di giocare a 60fps sin dal lancio, ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico nel corso degli ultimi giorni.

Le aspre critiche che hanno investito gli studi Arkane Austin hanno spinto Aaron Greenberg di Microsoft a rispondere alle critiche per Redfall ribadendo come Microsoft conceda a tutti gli sviluppatori, dalle sussidiarie interne ai team di terze parti, la massima flessibilità e autonomia nel decidere come sfruttare la potenza computazionale delle console Xbox per dare forma ai propri videogiochi.

Le dichiarazioni del massimo responsabile della divisione marketing della casa di Redmond, ad ogni modo, non hanno contribuito a stemperare i toni di una polemica che, difatti, continua a tenere banco sui siti, sui social e sui forum videoludici più frequentati dalla community.

Come giustamente sottolineato da Alessandro Bruni nel nostro ultimo video speciale sulle critiche per il rinvio della modalità a 60fps di Redfall, sono ormai in tanti a chiedersi in rete perché Microsoft, alla luce degli ormai innegabili problemi di ottimizzazione incontrati da Arkane Austin, non abbia provveduto a posticipare di qualche settimana il titolo per dare modo al team texano di finalizzare i lavori sulla modalità Performance. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che sarebbe stato meglio rinviare il gioco o, al contrario, credete che il solo posticipo della modalità a 60fps sia 'il male minore'?

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video in apertura d'articolo, cogliamo l'occasione per invitarvi a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye: la sottoscrizione vi consente di ricevere le notifiche sulla nostra programmazione in streaming tramite l'attivazione della campanella, di accedere ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye e di recuperare le registrazioni delle nostre trasmissioni passate.