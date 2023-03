Redfall: atmosfere vampiresche nello Story Trailer dell'esclusiva Xbox

Dopo aver avuto conferma che Redfall supporterà DLSS3 e Ray Tracing su PC, ecco che Arkane Studios, Bethesda Softworks e Microsoft tornano a mostrare in azione l'atteso shooter vampiresco degli autori di Dishonored e Prey in arrivo su PC e Xbox a maggio.

Tramite il canale YouTube di IGN.com, il team di sviluppo di Arkane Austin ci torna a parlare dell'impianto narrativo di Redfall con un oscuro Story Trailer dedicato allo shooter co-op (giocabile anche in single player). A quanto pare è stato un esperimento scientifico finito male a far scaturire la comparsa dei vampiri, a causare un'eclissi solare permanente e a mandare in rovina il mondo di Redfall.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, ci offre quindi un assaggio della ambientazioni dell'isola di Redfall, funestata dalla temibile presenza dei vampiri e di oscure presenze che soltanto i nostri quattro protagonisti, unendo le forze e le loro caratteristiche uniche, potranno fermare. Non mancano neppure diverse sequenze di gameplay, che ci consentono di apprezzare le frenetiche fasi di shooting, l'utilizzo dei superpoteri, l'interazione ambientale, le dinamiche cooperative tra i personaggi, e i violenti scontri contro i vampiri.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile a partire dal 2 maggio di quest'anno come esclusiva Microsoft su PC Windows e console Xbox Series X|S. Per un approfondimento ancor più esaustivo sul nuovo gioco di Arkane, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Redfall.