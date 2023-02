Redfall avrà bisogno della connessione anche per il single player? Risponde Arkane

Vi state chiedendo se Redfall possa essere giocato o meno senza una connessione ad internet? Sappiate allora che gli sviluppatori dell'esclusiva Xbox di prossima uscita hanno svelato tutti i dettagli riguardanti le funzionalità online dello sparatutto in prima persona a base di vampiri.

Nella lunghissima pagina dedicata alle FAQ del gioco, Arkane Austin ha confermato che Redfall non potrà essere giocato in alcun modo senza una connessione attiva ad internet. In sostanza, se la vostra Xbox Series X|S o il vostro PC non dispongono dell'accesso ad internet non sarà possibile usufruire di alcuna componente del gioco, nemmeno quella single player. Lo studio ha inoltre svelato che tutti i giocatori dovranno disporre di un account Bethesda.net da associare all'account Xbox.

Per chi se lo stesse chiedendo, la modalità single player di Redfall richiederà una connessione ma non un abbonamento a Xbox Live Gold, dal momento che il servizio a pagamento del colosso di Redmond sarà necessario solo ed esclusivamente per chi vorrà giocare la modalità cooperativa online con altri giocatori.

In attesa di saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per il prossimo 2 maggio 2023 in esclusiva su PC e Xbox Series X|S. Redfall entrerà al day one nel catalogo di Xbox Game Pass e gli abbonati alla versione Ultimate del servizio potranno giocare anche tramite Xbox Cloud Gaming da qualsiasi dispositivo supportato.

Avete già letto i requisiti di sistema minimi per la versione PC di Redfall?