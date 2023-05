Redfall è pieno di bug: per qualcuno è 'peggio di Cyberpunk su PS4'

Sebbene abbia storicamente sfornato capolavori che hanno segnato nel bene l'industria videoludica, Arkane ha commesso un passo falso con Redfall, un prodotto non all'alteza del pedigree della software house di Bethesda.

Redfall è stato ampiamente criticato a causa delle sue lacune sul fronte ludico e della struttura generale del gameplay, tuttavia sembra che anche sul profilo tecnico ci sia di che lamentarsi. Il subreddit del gioco si sta rapidamente riempiendo di testimonianze di utenti che sono incappati in bug piuttosto eclatanti.

Come potete osservare tramite i post che vi abbiamo riportato più in basso, Redfall è afflitto da bug, glitch grafici o più semplicemente mancanze tecniche che di certo non fanno onore al team di sviluppo. Possiamo ad esempio notare che, interagendo con un lavandino, l'animazione del getto dell'acqua è inspiegabilmente assente, oppure che il lucernario di un tetto copre le tegole dello stesso e non l'interno di una stanza, con altri utenti che affermano di aver notato delle porte senza le maniglie.

Un giocatore in particolare, che allega lo screenshot di un grave glitch grafico, afferma di star notando "più bug che con Cyberpunk su PS4", ed un altro filmato ci mostra come l'Intelligenza Artificiale possa dimostrarsi molto deficitaria durante gli scontri a fuoco. La speranza è che Arkane Austin sia già al lavoro per migliorare il comparto tecnico con delle tempestive patch.

