Redfall, a caccia di vampiri in multiplayer: come giocare in co-op

Gli aspiranti cacciatori di vampiri hanno a disposizione diverse alternative per portare a termine Redfall, inclusa la possibilità di farsi supportare da un gruppo di amici.

Oltre che in single player, il nuovo titolo di Arkane può infatti essere affrontato anche in compagnia, grazie al supporto al multiplayer cooperativo. In Redfall, in particolare, è possibile unire le forze ad altri combattenti, così da creare gruppi composti da un massimo di quattro giocatori. Su questo fronte è però importante ricordare che lo shooter non include un sistema di matchmaking: per sfruttare il multiplayer è dunque necessario poter contare su di un gruppo di contatti in possesso del gioco su PC o Xbox Series X|S.



Il processo necessario a dare il via a una partita in cooperativa su Redfall è molto semplice. Una volta avviato il gioco, è infatti sufficiente selezionare l'opzione Host a game - Ospita una partita. Fatto ciò, potrete selezionare uno o più compagni di avventura dalla vostra lista amici Xbox, per un massimo di tre persone. Una volta coordinati, è sufficiente cliccare su Ready - pronti per avviare il match.



Come descritto nella nostra recensione di Redfall, ricordiamo però che nel corso delle sessioni multiplayer solamente il giocatore che ospita la partita potrà conservare i salvataggi dei progressi compiuti nel corso della sessione condivisa. L'esperienza ottenuta dai protagonisti e gli eventuali equipaggiamenti conquistati durante la co-op saranno invece conservati anche dai giocatori ospiti.