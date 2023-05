Redfall è nel catalogo Xbox Game Pass al lancio?

Redfall è la prossima esclusiva Microsoft Gaming ad arrivare su Xbox Series X/S e PC, disponibile dal 2 maggio 2023. Ma il gioco di Arkane e Bethesda è disponibile anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass oppure no?

La risposta è positiva, Redfall è disponibile al lancio nel catalogo Xbox Game Pass per console, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, scaricabile da tutti gli abbonati su PC, Xbox Series X e Xbox Series S. Il gioco, lo ricordiamo, non è disponibile su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, non esiste dunque una versione di Redfall per le console Microsoft di vecchia generazione.

Come nel caso delle altre esclusive Microsoft e/o giochi pubblicati da Microsoft Gaming(pensiamo ad Hi-Fi Rush, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Minecraft Legends e tanti altri) anche Redfall arriva su Game Pass al day one.

Il preload di Redfall è disponibile e dunque potete iniziare a prescaricare il gioco così da non farvi trovare impreparati al lancio, Arkane ha anche diffuso i requisiti PC minimi e consigliati per giocare a Redfall, inoltre vi ricordiamo che al lancio il gioco non supporterà i 60fps su console, la modalità Performance verrà aggiunta su Xbox Series X successivamente tramite aggiornamento gratis.