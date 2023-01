Redfall: come sarà la cooperativa? Arkane si è ispirata a Borderlands, D&D e Diablo

Dopo aver svelato tutte le novità su gunplay e open world di Redfall, i ragazzi di Arkane Austin hanno colto l'opportunità offertagli dai giornalisti di GamesRadar+ per svelare le loro principali fonti d'ispirazione per l'esperienza cooperativa del loro prossimo sparatutto horror in arrivo su PC, Xbox e Game Pass.

Il co-direttore creativo di Arkane Austin, Ricardo Bare, spiega ad esempio come "fin dai tempi in cui lavoravamo su Deus Ex, il nostro team si divertiva a giocare a Diablo, poi con gli anni abbiamo sperimentato altri giochi con una cooperativa estremamente divertente come Diablo 2 e Borderlands. E così, ricordando questi giochi, ci siamo chiesti come ricreare quell'esperienza in un titolo tutto nostro".

Ben più 'nostalgiche' sono invece le fonti d'ispirazione citate da Harvey Smith: per il direttore di Arkane Austin, infatti, l'unico gioco che gli viene in mente pensando alla cooperativa di Redfall è Dungeons & Dragons. Come ammette scherzosamente lo stesso Smith, "vivo nella paura costante che le persone, guardando Redfall e la sua cooperativa, capiscano che siamo solo giocatori di D&D che pensano che i videogiochi siano solo uno strumento più profondo e interessante per vivere certe esperienze. Voglio dire, D&D è il miglior gioco cooperativo di tutti i tempi, e penso che le persone rimarrebbero scioccate nel sapere quanto il nostro team abbia giocato a Dungeons & Dragons, da Origin Systems a ION Storm fino ad Arkane".

Nella medesima intervista a GR+, gli esponenti della sussidiaria texana di Bethesda e degli Xbox Game Studios ha spiegato che il gameplay di Redfall è più simile a Far Cry che a Left 4 Dead.