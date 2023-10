Redfall, comincia il cambiamento con Arkane? 'Non abbiamo avuto l'inizio che volevamo'

Redfall è davvero risorto con l'Update 2 che introduce i 60 FPS su Xbox? Sono passate alcune settimane dall'avvento della corposa patch per l'ultima produzione targata Arkane, al centro di numerose controverse a seguito di un day one tutt'altro che stellare. Tuttavia, il recente aggiornamento potrebbe essere l'inizio di qualcos'altro.

Arkane è pronta al cambiamento e alla miglioria di Redfall? Gli interrogativi sono davvero numerosi, sebbene i primi risultati del corposo aggiornamento si sono intravisti: nelle scorse settimane, su Steam vi è stato un aumento dei giocatori di Redfall dopo le novità dell'Update 2. Tuttavia, la strada da fare è ancora molta per il team di sviluppo, il quale è ancora alle prese con il lungo processo di miglioria del titolo.

Nel tentativo di comprendere quali saranno le prossime mosse di Arkane, il noto giornalista Jez Corden ha parlato con i membri di spicco di Bethesda Softworks, i quali hanno dichiarato che rimarranno al lavoro su Redfall per alcuni anni - non si conoscono con esattezza le tempistiche del supporto post lancio del progetto. "Ok, non abbiamo avuto l'inizio che volevamo", dichiara l'Head of Publishing del publisher del gioco - appunto, Bethesda -, "ma è comunque un gioco divertente... E continueremo a lavorarci".

L'obiettivo è quindi quello di rendere Redfall "un buon gioco", andando oltre le migliorie tecnico-qualitative dei 60 FPS su Xbox. Bethesda e Arkane non demordono, nel desiderio di riportare in auge il progetto tutt'altro che di successo. Volete saperne di più sulle nostre opinioni riguardanti il titolo? Allora vi rimandiamo alla recensione di Redfall, con i vampiri che affascinano ma non convincono.