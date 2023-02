Redfall condividerà lo stesso DNA dei precedenti titoli Arkane, rivela lo studio

Ben Horne, production director di Redfall, ha concesso una recente intervista al portale IGN, occasione in cui ha potuto affrontare diverse tematiche tra cui l'approccio dello studio alle nuove produzioni e il DNA che contraddistingue i titoli Arkane.

Horne si è detto felice dei paragoni tra Redfall e Left 4 Dead, tuttavia ha anche sottolineato che lo sparatutto horror avrà una propria identità:

"Left 4 Dead è un gioco fantastico, ma volevamo creare qualcosa che potesse rispecchiare il DNA di Arkane. Giochi come Dishonored, Dishonored 2, Prey e più recentemente Deathloop. Si può pensare a tutti questi giochi come a un diagramma di Venn, dove si sovrappongono in aree chiave in cui ci piace raccontare storie. Credo sia naturale creare giochi con un certo stampo e voler dire 'vogliamo prendere ciò che amiamo e rompere quello stampo'. Realizzare un grande gioco open-world è stato per noi rompere gli schemi".

A quanto pare, Redfall potrà beneficiare di tutta l'esperienza maturata da Arkane in questi anni e avrà in particolare, rivela Horne, un forte focus sul world building.

Negli ultimi giorni, tra l'altro, si è parlato tantissimo della controversia sull'edizione fisica di Redfall. I giocatori temevano che la versione retail sarebbe arrivata senza il classico Blu-Ray, ma ci ha pensato Bethesda a fugare ogni dubbio con dei messaggi su Twitter, confermando che la versione Xbox sarà provvista di disco fisico, diversamente da quella PC.

In attesa del lancio di Redfall previsto per il 2 maggio su console Xbox, Game Pass e PC, vi lasciamo a un corposo video gameplay di Redfall che, siamo sicuri, vi aiuterà a ingannare l'attesa.