Redfall continua la discesa: il numero di giocatori su Steam è ridotto, sono meno di 9

In queste ultime ore Redfall è tornato a far parlare di se per motivi non proprio positivi: da giorni il gioco di Arkane può contare su una manciata di giocatori attivi su Steam, un numero talmente ridotto che non raggiunge la doppia cifra.

Al lancio a maggio, Redfall ha avuto un picco di 6,124 giocatori attivi in contemporanea su Steam, poi la discesa fino ad oggi, dove il numero dei giocatori si conta sulle dita di due mani. Una situazione che non migliora dal 22 settembre scorso e addirittura il primo ottobre c'erano solo due giocatori impegnati con Redfall.

Nei momenti di gloria il contatore oscilla tra 24 e 36 giocatori connessi ma nella maggior parte dei casi si assiste anche a bruschi cali con il counter che indica tra i 6 e 9 giocatori connessi su Steam in contemporanea. Numeri davvero bassi che certamente non possono giustificare in alcun modo qualsiasi tipo di supporto post lancio, nonostante le dichiarazioni di Arkane e Bethesda riguardo il supporto a lungo termine con nuovi contenuti.

Bethesda promette l'arrivo dei 60fps per Redfall e di tanti aggiornamenti, il gioco non verrà abbandonato, dice il publisher, ma con un pubblico così ridotto, è difficile pensare il contrario. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, del resto anche Fallout 76 non ha riscosso il successo sperato inizialmente per poi iniziare a generare numeri interessanti nel corso del tempo.