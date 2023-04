Redfall oltre le critiche: il nuovo video gameplay presenta Remi e il robot Bribon

Bethesda e i ragazzi di Arkane Austin provano a smarcarsi dalle aspre polemiche per il mancato supporto ai 60fps per il lancio di Redfall con un video che presenta la sopravvissuta Remi e il suo companion robotico Bribon.

Remi De La Rosa ci viene descritta dagli autori texani come un'esperta soldatessa del Corpo dei Marine che, dopo aver combattuto sui teatri di battaglia di tutto il mondo, trarrà spunto dall'orrore vissuto nell'inferno vampiresco dell'isola di Redfall per progettare Bribon.

Questo simpatico (ma letale) bipede robot riflette la straordinaria versatilità del sistema di combattimento adottato da Remi: Bribon può essere utilizzato sia come esca che per fornire copertura ai giocatori, oppure come un vero e proprio strumento di attacco per tenere a bada le ondate di vampiri. Quanto a Remi, dalle scene di gameplay mostrateci da Arkane sembra proprio che l'ex Marine abbia un debole per i fucili automatici e le tattiche di supporto per assistere in battaglia i propri compagni sopravvissuti.

Il lancio di Redfall è previsto per il 2 maggio su PC e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Avete già visto il gameplay trailer sul cecchino Jacob di Redfall?