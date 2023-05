Redfall è davvero così deludente? Scopriamolo giocando le prime due ore della campagna

Tra il review bombing di Redfall, i tanti problemi emersi nei video confronti tra PC e Xbox Series X|S e i giudizi di certo non lusinghieri della stampa di settore, è innegabile che la nuova esclusiva Microsoft sia partita con il piede sbagliato... ma è davvero così brutta?

Proviamo allora a scoprire se Redfall è davvero così deludente immergendoci nelle atmosfere vampiresche delle prime due ore della campagna principale, con annesse attività free roaming legate all'esplorazione della mappa.

Chi ha colto l'occasione offertagli dal Game Pass per avventurarsi 'gratuitamente' nella dimensione a tinte oscure di Redfall sin dal giorno di lancio (per tacere degli acquirenti day one), purtroppo saprà già che molte delle critiche mosse dalla community trovano un riscontro oggettivo. Dall'inconsistenza dell'intelligenza artificiale dei vampiri ai tanti bug che affliggono Redfall su PC e console, fino ad arrivare alle problematiche relative al comparto grafico e al rinvio della modalità a 60fps su Xbox Series X|S, dalle parti di Arkane Austin c'è ancora tanto lavoro da svolgere per garantire un futuro a questo progetto.

Trattandosi di un videogioco a sviluppo continuo (o GaaS), la speranza è ovviamente quella di assistere a una costante evoluzione del titolo tramite patch e aggiornamenti contenutistici che migliorino l'esperienza offerta a livello grafico e sappiano far emergere i (non pochi) pregi dell'impianto ludico, magari partendo proprio dal problema dell'IA dei nemici.

