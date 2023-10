Redfall è davvero risorto con l'Update 2? Luci e ombre della patch 60fps nei test di DF

Come se la cava Redfall a 60fps dopo l'Update 2? I ragazzi di Digital Foundry hanno colto l'opportunità offertagli da Arkane Austin per condurre degli approfonditi test grafici e prestazionali sulle ricche novità introdotte dall'ultimo aggiornamento di Redfall.

Il noto collettivo di giornalisti tech enthusiast si è soffermato sulle differenze tra le modalità Quality e Performance di Redfall: a detta di DF, a parte i discorsi relativi al framerate non sembrano esserci molti cambiamenti nella grafica e nelle prestazioni su Xbox Series X. Tutte le impostazioni visive di base sono uguali, compresa la qualità delle ombre, la densità del fogliame e la distanza visiva.

La straordinaria somiglianza tra i due preset grafici, di conseguenza, dovrebbe far propendere gli utenti verso la modalità Performance a 60fps: i giocatori Xbox desiderosi di proseguire la propria avventura in modalità Quality possono comunque apprezzare i sensibili miglioramenti apportati da Arkane Austin nella stabilità del framerate e, soprattutto, del frame-time nelle sessioni di esplorazione free roaming, con meno stuttering e una riduzione importante dei problemi ravvisati nella fluidità dei controlli e nella risposta degli stick analogici.

In definitiva, il team di Digital Foundry ritiene che le numerose migliorie garantite dall'Update 2 di Redfall lo rendano un gioco sostanzialmente migliore, ma che la strada per la 'completa redenzione' dell'open world vampiresco in esclusiva Microsoft sia ancora lunga, specie per quanto concerne la ricchezza di contenuti dell'open world, la bontà del gameplay e il divertimento restituito dai combattimenti contro le diverse tipologie di creature. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, soprattutto se avete deciso di riaffrontare i vampiri di Redfall approfittando dell'arrivo dell'Update 2 su PC e Xbox Series X|S.