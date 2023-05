Redfall debutta, ma niente server: e il video promozionale si ritorce contro Arkane

Nonostante i rinvii, il lancio di Redfall non è andato esattamente come auspicato da Arkane, con l'avventura a tema vampiri che sta destando diverse perplessità tra il pubblico.

Come segnalato dalla nostra recensione di Redfall, la nuova esclusiva Microsoft è infatti interessata da diverse problematiche, sia sul fronte ludico sia su quello delle performance. Grazie al supporto post lancio avviato dal team di sviluppo, i giocatori interessati a testare con mano il titolo possono ora procedere con il download di un primo aggiornamento. Con la pubblicazione della patch destinata alla versione Xbox Series X|S di Redfall, del peso di circa 1,3 GB, i server del titolo sono stati però posti temporaneamente offline.

In attesa del ritorno online del gioco, il team di Arkane si è ritrovato a dover far fronte a uno sgradevole inconveniente anche sul fronte comunicativo. Gli sviluppatori di inXile Entertainment, anch'essi parte della famiglia degli Xbox Game Studios, hanno infatti deciso di pubblicare sui propri account social un video promozionale dedicato proprio a Redfall. Purtroppo, come potete verificare in calce a questa news, l'iniziativa ha destato le perplessità di molti videogiocatori, che non hanno potuto non notare la PlayStation 5 posta in bella mostra proprio al di sotto dello schermo sul quale veniva presentato il gameplay di Redfall.