Redfall vi ha deluso? Ecco cinque giochi con i vampiri che vi piaceranno

Redfall di Arkane Austin è uscito e al momento sta raccogliendo giudizi piuttosto tiepidi (ecco la nostra recensione di Redfall): se il gioco Bethesda vi ha deluso ma avete sete di sangue, vi proponiamo cinque giochi a base di vampiri che non vi deluderanno.

Vampyr

Vampyr di Dontnod (autori di Life is Strange) ha riscosso un buon successo e un seguito sembra essere in fase di sviluppo, sebbene non sia (ancora?) stato annunciato. Siamo a Londra nel 1918, ambientazione che fa da sfondo alle vicende narrate nel gioco, un titolo purtroppo non perfetto dal punto di vista tecnico ma sicuramente affascinante perquanto riguarda trama e gameplay. Per saperne di più ecco la recensione di Vampyr.

Castlevania Anniversary/Advance Collection

Quando si parla di vampiri e videogiochi, il pensiero corre subito a Castlevania. Il modo più semplice ed economico per riscoprire la saga Konami è quello di acquistare le due raccolte denominate Castlevania Anniversary Collection e Castlevani Advance Collection. La prima include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula. La seconda invece contiene Castlevania Circle of the Moon, Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow, oltre a Castlevania Vampire's Kiss per SNES.

Vampire The Masquerade Bloodlines

Reperibile su Steam e altri marketplace digitali, Vampire The Masquerade Bloodlines è uscito quasi vent'anni fa (nel lontano 2004) ma ancora oggi si difende molto bene grazie ad atmosfere uniche e ad un gameplay solido. Il comparto tecnico è invecchiato maluccio, purtroppo. Un seguito, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, è in sviluppo ma non è chiaro quando uscirà, essendo finito in una sorta di limbo a causa di contrasti tra lo sviluppatore e il publisher.

V Rising

V Rising è ancora in accesso anticipato ma c'è una certezza: i vampiri non mancano! Una sorta di hack n slash Open World stile Diablo, con protagonisti vampiri e altre creature sovrannaturali. Lo abbiamo provato, ecco le nostre impressioni su V Rising.

Vampire Survivors

Un vero fenomeno made in Italy, Vampire Survivors ha conquistato tutti (anche Phil Spencer) e presto diventerà una serie animata. Grafica minimale, gameplay veloce e frenetico, stile unico e una spolverata di ironia (a partire dai nomi dei protagonisti), questi gli ingredienti principali di Vampire Survivors, un gioco che vi conquisterà se amante i giochi del genere. Ah già... i vampiri nel gioco non ci sono, ma è comunque divertentissimo.