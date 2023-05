Redfall disponibile su PC, Xbox Series X e Game Pass: oggi la recensione

Bethesda, Microsoft Gaming e Arkane Austin lanciano oggi Redfall, disponibile ora su PC e Xbox Series X/S, anche su PC Game Pass e Xbox Game Pass sin dal giorno del debutto. Per l'occasione il publisher ha pubblicato il trailer di lancio in italiano.

Redfall viene descritto come "un FPS unico e basato sulla trama che offre la scelta di uccidere i vampiri da soli o fare squadra con un massimo di altri tre amici."

Più avanti nel corso della giornata odierna pubblicheremo la recensione e la video recensione di Redfall, ci siamo presi più tempo rispetto alla scadenza dell'embargo per essere sicuri di valutare al meglio il nuovo gioco di Arkane. Le prime recensioni di Redfall non sono del tutto positive, sebbene il concept sia interessante, ci sono alcuni problemi tecnici e mancanze legate al gameplay, stiamo analizzando il gioco sotto ogni aspetto per offrirvi un parere il più completo possibile.

Come noto, Redfall non gira a 60fps su Xbox Series X, Arkane ha comunicato che la modalità Performance verrà resa disponibile più avanti tramite un aggiornamento gratuito. Redfall è su Xbox Game Pass sin dal lancio, in attesa della nostra recensione potete dunque farvi un parere scaricando il nuovo gioco di Arkane su PC e Xbox Series X/S.