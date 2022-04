Redfall, smentita l'ipotesi rinvio: l'esclusiva Xbox rimane attesa in estate - Aggiornata

Dopo l'annuncio avvenuto al termine della conferenza Microsoft all'E3 2021, i telentuosi ragazzi di Arkane Studios non sono più tornati ad aggiornarci sullo stato dei lavori su Redfall, la nuova IP dello studio francese che intende inserirsi all'interno del panorama degli shooter cooperativi.

L'esclusiva Xbox è stata avvistata diverse settimane tramite un leak, ma Arkane non diffonde informazioni ufficiali sul titolo ormai da molto tempo. Sulle pagine ufficiali della versione brasiliana dello store di Xbox, è tuttavia apparso un aggiornamento riguardante la finestra di lancio del gioco a base di vampiri, che ricordiamo essere atteso durante la stagione estiva di quest'anno.

Come potete osservare tramite il cinguettio riportato più in basso e visitando la pagina del gioco sullo store Microsoft, il periodo di lancio di Redfall potrebbe essere stato rinviato all'inverno 2022. Il silenzio prolungato da parte degli sviluppatori rende plausibile un eventuale slittamento, tuttavia al momento né il colosso di Redmond né Arkane Studios si sono espressi apertamenti, dunque non ci rimane che attendere possibili aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

Secondo i precedenti rumor circolati in rete, Redfall doveva inizialmente uscire nel mese di ottobre di quest'anno. Le voci di corridoio suggeriscono inoltre che il titolo presenterà una Campagna da 18 ore di gioco.



Aggiornamento: come segnalato dai nostri lettori e dagli utenti su reddit, la finestra di lancio "inverno 2022" tiene conto della posizione geografica del Brasile, che si trova nell'emisfero australe (lo stesso avviene infatti sullo store australiano). Non sembra ci siano dunque i presupposti perché Redfall venga rinviato.