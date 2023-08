Redfall: i giocatori non sono felici del silenzio degli sviluppatori

Sono ormai trascorsi parecchi mesi dall'arrivo sugli scaffali di Redfall e, dopo una manciata di patch dagli effetti discutibili su bilanciamento e comparto tecnico, l'esclusiva Microsoft è caduta nell'oblio a causa del totale silenzio degli sviluppatori.

L'assenza di dettagli su cosa accadrà in futuro sta scatenando le ire dei videogiocatori che hanno deciso di supportare il team e che sono ancora oggi in attesa di un aggiornamento che possa migliorare il lato tecnico del titolo, magari introducendo la tanto agognata modalità a 60 fotogrammi al secondo.

Uno dei post attraverso i quali gli utenti hanno espresso il loro malcontento è arrivato su Reddit: nel messaggio in questione, l'autore non fa che sottolineare tutte le promesse non mantenute tanto dalla software house che si è occupata dello sviluppo dell'esclusiva Microsoft quanto da Phil Spencer, le cui vecchie dichiarazioni lasciavano presagire l'arrivo di qualche tipo di contenuto post-lancio.

Vista la situazione, quindi, i giocatori pretendono almeno la pubblicazione di una roadmap da parte di Arkane, così da comprendere come e se lo sparatutto in soggettiva verrà supportato in futuro.

In attesa di una risposta da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che Microsoft ha rassicurato i fan, confermando che il disastroso lancio di Redfall non avrà ripercussioni su Arkane Austin, team di sviluppo che non rischia quindi la chiusura.