Redfall, il gioco Arkane è in Beta: spunta un leak per l'esclusiva Xbox, PC, Game Pass

Annunciato in occasione dell'E3 dello scorso anno, Redfall è in sviluppo da oltre 4 anni, con gli autori di Prey e Dishonored pronti a dare vita ad una nuova IP.

Atteso in esclusiva su PC e Xbox Series X|S (oltre che al Day One nel catalogo Xbox Game Pass), il titolo vedrà la software house di casa Bethesda cimentarsi con un genere inedito, per un'avventura cooperativa a base di vampiri e scontri spettacolari. Al momento, Redfall è ancora privo di una data di lancio precisa, ma in origine Arkane e Xbox avevano già confermato un esordio dell'opera nel corso dell'estate 2022.

Dal momento del reveal ad oggi, tuttavia, la community non ha ancora avuto modo di tornare a vedere il gioco in azione. Una circostanza che ha condotto all'insorgere di rumor non confermati relativi ad un rinvio di Redfall. Ora, tuttavia, sembra che possano esserci novità pronte a farsi strada all'orizzonte. In rete ha infatti fatto la sua apparizione il video di un gruppo di content creator, all'interno del quale è possibile avvistare una nuova schermata di Redfall. All'interno di quest'ultima, come potete verificare in calce a questa news, è chiaramente visibile una dicitura che specifica che il gioco è attualmente in Beta.



Il leak sembrerebbe suggerire una prima tornata di test di Redfall, con il gioco arrivato nelle mani di almeno alcuni content creator. Al momento, tuttavia, è difficile avere una conferma effettiva delle implicazioni di questo avvistamento: sarà perciò necessario attendere novità da Arkane.