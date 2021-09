Redfall, grosso leak per lo shooter di Arkane: mappa, missioni, immagini e non solo

Tra le più grandi sorprese sella conferenza E3 2021 di Microsoft, Redfall è un nuovo sparatutto cooperativo sviluppato da Arkane Studios in esclusiva per le piattaforme della casa di Redmond, ossia Xbox e PC. Ufficialmente non ne sentiamo parlare da allora, tuttavia la scorsa notte il gioco è stato oggetto di un grande leak.

In queste ore stanno emergendo numerose immagini e informazioni su Redfall, presumibilmente messe in giro da un dipendente di una ditta esterna incaricata di effettuare dei playtest. Se volete dare un'occhiata alle immagini - che ritraggono armi, ambientazioni e menu di un gioco visibilmente ancora in via di sviluppo - potete dirigervi al link in calce a questa notizia, qui invece ci concentreremo sulle informazioni trapelate.

Il leaker ha descritto il gameplay di Redfall come molto simile a quello di Borderlands. Il gioco può essere affrontato sia in solitaria sia in cooperativa, e non prevede il rimpiazzo dei compagni di squadra con dei personaggi controllati dall'Intelligenza Artificiale, come avviene ad esempio in Left 4 Dead. Ci saranno sei eroi tra i quali poter scegliere, ognuno dei quali caratterizzato da abilità uniche e in grado di agire sia in modalità stealth sia ad armi spianate. Il roster dei nemici comprende umani, vampiri e mostruosità abili nel corpo a corpo o dalla distanza, oltre a potenti boss in stile Borderlands. L'uccisione degli avversari garantisce dei punti esperienza, esattamente come il completamento delle missioni (ci sono anche incarichi secondari).

L'arsenale (in parte visibile nelle immagini), comprende un mix di bocche da fuoco tradizionali e armi uniche, come un lanciatore di paletti. La mappa, invece, è stata accomunata per grandezza a quella di Fallout 76 e Ghost of Tsushima, con transizioni senza interruzioni da un'area all'altra come avviene anche in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In attesa di conferme o smentite da parte di Microsoft e Arkane Studios, ricordiamo che Redfall è in sviluppo da ben 4 anni e che è destinato ad uscire nel 2022 su PC e Xbox Series X.