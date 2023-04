Redfall: la 'guerriera telecinetica' Layla combatte nel nuovo trailer di Arkane Austin

Dopo averci immerso nelle atmosfere vampiresche di Redfall con lo Story Trailer, Bethesda pubblica un video approfondimento su Layla Ellison, la guerriera 'telecinetica' da interpretare nell'universo a tinte oscure del prossimo immersive sim di Arkane Austin.

Come possiamo ammirare nel nuovo trailer datoci in pasto da Bethesda, l'ormai ex studentessa di ingegneria biomedica sfrutterà a suo vantaggio le potenti abilità di telecinesi acquisite dopo un esperimento andato storto presso la struttura di ricerca dove prestava servizio come tirocinante.

Nell'apocalisse vampiresca che sperimenteremo esplorando l'open world di Redfall, Layla avrà un ruolo di fondamentale importanza: i suoi poteri telecinetici le consentiranno di tenere a bada le schiere di mostri e, al tempo stesso, aiutare i compagni di squadra attraverso la creazione di piattaforme paranormali da cui saltare per sorprendere i nemici raggiungendo tetti, balconi e postazioni sopraelevate.

Prima di lasciarvi in compagnia del video approfondimento sulla storia e sui poteri di Layla, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Redfall sarà disponibile dal 2 maggio in esclusiva su PC e Xbox Series X|S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Se volete saperne di più sul nuovo sparatutto open world di Bethesda, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Redfall.