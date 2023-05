Redfall: guida al personaggio migliore con cui iniziare

State per iniziare a giocare a Redfall ma siete indecisi su quale dei quattro cacciatori di vampiri scegliere? Nessun problema, in questa guida vi spiegheremo quali sono le caratteristiche principali di ciascuno di essi, così da aiutarvi a fare la scelta giusta.

Remedios “Remi” De La Rosa

Questa ingegnera militare è senza ombra di dubbio il personaggio migliore per coloro i quali vogliono affrontare l'avventura di Redfall in solitaria. Uno dei motivi principali per cui questa ammazzavampiri è incredibilmente forte è la possibilità di lanciare C4, un gadget esplosivo che può anche aderire alle superfici ed è perfetto per creare trappole. Non meno utile è la Sirena, visto che Remi è dotata di un robottino chiamato Bribon, il quale è in grado di attirare l'attenzione dei nemici e, con i giusti potenziamenti, di folgorarli con una scarica elettrica. Troviamo infine Mobilitazione, tramite la quale Remi genera un campo curativo per chiunque sia al suo interno. Come potete intuire, tutte le abilità di questo personaggio sono particolarmente efficaci e consentono di tenere a bada i nemici anche nel caso in cui non dovessero esserci alleati: potreste ad esempio posizionare una C4 vicino a Bribon per poi farla esplodere quando svariati succhiasangue si avvicinano.

Devinder “Dev” Crousley

Criptozoologo ed aspirante inventore, il buon Devinder è invece il personaggio perfetto per chi vuole tenere a bada piccoli gruppi di nemici, visto che la sua Elettrolancia può essere scagliata sulle superfici per elettrizzare chiunque si trovi nei paraggi, magari fornendo agli alleati qualche istante per eliminarli con un colpo di precisione. Non meno utile per l'indebolimento degli avversari è la Lampada UV, che può pietrificare i vampiri e stordire gli avversari umani, senza considerare i vari power-up che ne attivano un effetto curativo o le consentono di esplodere alla fine del suo effetto. Persino Traslocazione, che è un dispositivo di lancio verso il quale Devinder può teletrasportarsi, gode di effetti stordenti: con i giusti potenziamenti, il portale può anche generare un'onda d'urto ed essere quindi usata con scopi diversi da quelli legati al semplice movimento.

Layla Ellison

La bella Layla è invece il personaggio perfetto per chi predilige uno stile di gioco molto veloce e vuole un personaggio che possa muoversi agilmente in giro per la mappa. A tal proposito, Layla può eseguire un doppio salto grazie ad Ascensore, così da arrivare in posizioni nelle quali gli altri ammazzavampiri non possono giungere. Ombrello è invece uno scudo che protegge chiunque gli stia dietro ma che dispone anche di abilità offensive, visto che può colpire chi è dall'altro lato con danni fisici o con una potente esplosione psichica. A chiudere il tris di abilità di Layla troviamo Ex Vampiresco, una tecnica piuttosto bizzarra che vede la ragazza chiamare in campo il suo vecchio fidanzato trasformato in vampiro, Jason. Si tratta di un bot controllato dall'IA che può curare Layla e danneggiare i nemici nei paraggi, utile per non restare da soli nei momenti di difficoltà.

Jacob Boyer

Meno adatto a chi gioca in solitaria, Jacob è un ex tiratore scelto le cui abilità lo rendono una minaccia letale sulle lunghe distanze. Con Corvo, il nostro cecchino ordina al suo compagno volante di fare un giro di ricognizione e marcare tutti i bersagli nei paraggi. Velo rende invece Jacob invisibile per un periodo di tempo limitato, così da poter attraversare i pericoli mentre è in cerca della prossima postazione dalla quale andare a caccia. Fermacuori è invece una mossa speciale che vede l'ex militare evocare un fucile spettrale, il cui potenziale offensivo è particolarmente elevato e permette persino di colpire i bersagli contrassegnati oltre le pareti.

