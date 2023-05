Redfall è inaccettabile su PC: l'ennesima delusione del 2023 per i giocatori PC

Il 2023 si sta rivelando un'annata maledetta per tutti i giocatori PC, i quali hanno dovuto masticare già un bel po' di bocconi amari. Alcuni dei tripla A più attesi in assoluto hanno raggiunto il mercato PC in condizioni pietose e a quanto pare Redfall ha perso l'occasione per distinguersi dagli altri.

Dopo Hogwarts Legacy, The Last of Us Part I e Star Wars Jedi: Survivor, tre conversioni che definire problematiche è poco, anche Redfall si è presentato su PC con un porting di bassa fattura. Nella loro ultima video analisi, gli esperti di Digital Foundry hanno usato parole dure nei confronti dell'operato di Arkane Austin, facendo notare un bel po' di mancanze e imperfezioni.

Il menu delle impostazioni grafiche, piuttosto carente in termini di settaggi regolabili, lascia poco margine di intervento ai videogiocatori desiderosi di tarare il comparto tecnico sulla base delle potenzialità delle proprie macchine. A causa della scarsa ottimizzazione dell'utilizzo di CPU e GPU, il gioco presenta dei cali alle performance e dei problemi di stuttering nelle frequenti traversate, senza neppure riuscire a stupire dal punto di vista visivo, dal momento che effetti come le ombre appaiono di scarsa qualità anche se impostati al massimo. Come se non bastasse, NVIDIA DLSS e XeSS funzionano male, restituendo immagini povere e diversi glitch visivi.

I ragazzi di Arkane Austin avranno un bel po' da fare per sistemare un porting che al momento lascia piuttosto a desiderare. Purtroppo, il loro lavoro non riesce a convincere appieno neppure sul versante del gameplay, come abbiamo già visto nella nostra recensione di Redfall. Non a caso i giocatori lo stanno già abbandonando, mentre Phil Spencer si è detto molto deluso addossandosi la colpa dell'accaduto.