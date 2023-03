Redfall intratterrà a lungo: la durata della storia principale rivelata da Arkane

Un poco alla volta si avvicina l'uscita di Redfall, fissata al 2 maggio 2023 su PC e Xbox Series X/S. E con il debutto sul mercato distante ormai meno di due mesi, Arkane Austin inizia a rivelare dettagli sempre più approfonditi sul suo atteso FPS sia cooperativo che single player.

Oltre ad aver confermato che Redfall potrebbe dire addio all'always online in futuro, la compagnia si è soffermata anche sulla durata del gioco, che si prospetta piuttosto consistente pur senza eccessi. Nel corso di un'intervista con il portale WCCF Tech, il creative director Harvey Smith ha assicurato che serviranno come minimo una ventina di ore per giungere ai titoli di coda di Redfall, ma il numero potrebbe lievitare molto di più considerando tutti i contenuti dell'opera.

"Dipende da tanti fattori. Potresti finire Redfall in 20 ore se vai di corsa, ma per tante persone richiederà molto più tempo, soprattutto se si concentreranno sui rifugi, sui nidi ed esploreranno l'intero mondo di gioco", afferma Smith aggiungendo che "c'è anche il sistema Grave Locks che permette di potenziare le proprie abilità. Credo che gli amanti del completismo saranno contenti, senza contare ovviamente la possibilità di cambiare personaggio".

L'opera Arkane promette dunque di intrattenere i giocatori a lungo, considerata poi la possibilità di poter giocare non solo in solitaria, ma anche con un gruppo affiatato di amici. Nel frattempo è emerso che Redfall era in sviluppo anche su PlayStation 5 all'inizio, ma la versione per la console Sony è stata poi cancellata dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.