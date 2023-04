Redfall invade l'Australia: i manifesti nella metro ci ricordano la data d'uscita

Mentre l'uscita di Redfall si avvicina sempre di più, Microsoft e Bethesda stanno pubblicizzando lo sparatutto cooperativo in alcune importanti città in giro per il mondo. La prima testimonianza in tal senso arriva da Sydney, in Australia.

Alcuni videogiocatori hanno infatti condiviso sui social una serie di scatti che mostrano il nuovo volto della metropolitana della città australiana: sia le scale che le pareti sono state tappezzate con i manifesti e le immagini a tema Redfall. Passeggiando per la stazione, infatti, è possibile vedere i volti dei protagonisti sulle scale e il banner pubblicitario che indica la data d'uscita sulle pareti. Al momento le segnalazioni dei videogiocatori parlano della sola città di Sydney, ma non è da escludere che anche in altri luoghi siano stati oggetto di iniziative di questo tipo.

Prima di lasciarvi alle immagini scattate dai giocatori australiani, vi ricordiamo che Redfall sarà disponibile a partire dal prossimo 2 maggio 2023 solo su PC e Xbox Series X|S, oltre che nel catalogo ci Xbox Game Pass (con tanto di supporto al cloud gaming).

Avete già dato un'occhiata al trailer dedicato ai gadget hi-tech di Devindere in Redfall? Sulle nostre pagine potete trovare anche un'anteprima di Redfall in attesa della recensione.