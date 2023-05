Redfall, lancio da dimenticare: non è tra i primi 100 Top Seller su Steam

L'ultima fatica di Arkane Austin ha avuto un debutto sul mercato molto difficoltoso e non è riuscita a raggiungere i consensi sperati: Redfall è giocato da sempre meno persone su Steam, e dalla piattaforma di Valve arrivano ulteriori conferme ben poco incoraggianti.

Come rivelato da SteamDB, nella settimana compresa tra il 2 ed il 9 maggio e dunque nei primi giorni di lancio di Redfall, l'opera distribuita da Microsoft non è riuscita ad entrare nella Top 100 dei giochi Steam in termini di ricavi totali. Questo rappresenta dunque un altro segnale delle grosse difficoltà che in questo momento Redfall sta riscontrando, che non è riuscito a convincere critica e pubblico a causa delle diverse problematiche emerse al debutto sul mercato. In precedenza lo stesso Phil Spencer si è detto deluso dal lancio di Redfall, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto.

Di seguito, intanto, vi riveliamo la Top 10 dei prodotti Steam in termini di ricavi nell'ultima settimana, comprensivo anche di Steam Deck:

Counter Strike Global Offensive Age of Wonders 4 Apex Legends Steam Deck Star Wars Jedi Survivor Destiny 2 War Thunder PUBG: Battlegrounds Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23

In ogni caso Arkane non ha certo intenzione di abbandonare a sé stessa la sua ultima produzione, che sta al contrario cercando di migliorare sempre di più un poco alla volta: Redfall si è aggiornato con una nuova patch su PC e Xbox Series X/S, che ha risolto alcuni dei problemi tecnici che affliggevano il gioco.