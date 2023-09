Redfall è una landa desolata: su Steam non ci gioca più nessuno

Anche se Bethesda ha promesso che Redfall non verrà abbandonato e riceverà in futuro aggiornamenti importanti come i 60fps, il pubblico sembra ormai essersi completamente dimenticato del controverso FPS cooperativo pubblicato su PC e Xbox Series X/S lo scorso maggio, al punto che sembra non ci stia giocando più nessuno.

L'esclusiva Microsoft sviluppata da Arkane Austin ha infatti toccato il suo minimo storico su Steam: nella mattinata del 29 settembre, infatti, solo 7 utenti in tutto il mondo erano alle prese con Redfall, segno di come i giocatori sono passati oltre dopo tutte le difficoltà registrate dal gioco al lancio. E con il passare delle ore la situazione non è chissà quanto migliorata: nel momento in cui scriviamo SteamDB riporta che sono 14 i giocatori attivi sull'opera targata Arkane, sempre comunque lontanissimi dai numeri che ci si aspetterebbe da un'esclusiva Tripla A Xbox.

Precisiamo che i dati riguardano solamente la versione Steam e non ci sono invece certezze su quanti sono gli utenti attivi su Xbox Series X/S. In ogni caso Redfall sembra finito nel dimenticatoio e, a meno di grossi update come promessi appunto da Bethesda, una grossa ripresa appare per adesso molto difficile. Non è da escludere che possano aver influito negativamente anche le poche informazioni sul gioco negli ultimi mesi: i giocatori hanno espresso malcontento per il silenzio su Redfall da parte degli sviluppatori. Ma chissà che Bethesda ed Arkane non riescano a tirar fuori dal cilindro qualche sorpresa in grado di cambiare le sorti dell'opera.