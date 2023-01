Redfall: alcuni leak anticipano il prezzo del gioco e dell'upgrade per l'edizione Deluxe

L'attesa attorno all'uscita di Redfall è parecchio elevata, soprattutto per i possessori di una piattaforma appartenente all'ecosistema Microsoft. La seconda metà dell'anno dovrebbe essere il momento della verità per la prossima produzione Arkane Studios, come suggerito dai rumor sulla possibile data d'uscita di Redfall su PC e Xbox Series X/S.

Intanto, almeno per il momento, dal web giungono nuovi dettagli in merito alla tanto attesa produzione sopracitata: questa volta i rumor hanno anticipato quello che dovrebbe essere il prezzo di Redfall in Europa, nonostante al momento non vi sia alcun modo di confermare la notizia. A riportare l'informazione è l'insider BilbilKun, noto nel panorama videoludico e Twitter per le sue passate previsioni.

Tuttavia, come detto sopra, dal mondo Xbox non è sopraggiunta alcuna novità in merito al costo effettivo dell'esclusiva in arrivo per il 2023, il che necessiterà di ulteriori conferme nei giorni e nelle settimane a venire. Però, secondo l'insider, il costo di Redfall sul suolo europeo dovrebbe attestarsi attorno ai 79,99 euro su Xbox Series X, in linea con la recente politica di innalzamento dei prezzi adottata anche dalla stessa compagnia verde crociata per far fronte alle problematiche economiche degli ultimi tempi.

Inoltre, lo stesso BillbilKun ha comunicato un altro dettaglio interessante, in merito all'upgrade di Redfall dalla sua edizione standard alla Deluxe Edition: stano al leaker, il costo per l'upgrade all'edizione Deluxe del gioco costerà 29,99 euro sulle console Microsoft. È bene specificare che si tratti di un prezzo che fa riferimento al mercato console, in quanto le varie piattaforme che vendono chiavi di gioco della versione PC - Steam, ad esempio - potrebbe essere inferiore rispetto a quello riportato sopra.

Le informazioni sulla prossima esperienza videoludica targata Microsoft sono davvero poche: l'utenza è in attesa di poter finalmente mettere le mani sul venturo prodotto, nonostante i dubbi degli stessi giocatori abbiano recentemente portato la stessa Arkane a spiegare che tipo di gioco è Redfall.