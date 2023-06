Redfall, Matt Booty ammette: 'Dovevamo gestirlo in modo totalmente diverso'

Come ormai ben noto, il lancio di Redfall lo scorso 2 maggio non è andato per il verso giusto: l'accoglienza di critica e pubblico è stata molto tiepida e l'opera di Arkane Studios non ha riscosso particolare popolarità tra i giocatori. Una situazione che riconosce anche lo stesso Matt Booty, facendo autocritica.

Parlando ai microfoni di IGN.com, il capo di Xbox Game Studios ammette che il progetto andava gestito in maniera del tutto diversa e che la stessa Xbox lo avrebbe dovuto trattare a tutti gli effetti come un'esclusiva first-party di primo piano. "Se guardo indietro ricordo che ero un po' scettico sul progetto di Redfall, iniziato ancora prima che acquistassimo Zenimax, e credo che avremmo potuto fare un lavoro migliore se avessimo trattato immediatamente Arkane come una di noi. Se potessi tornare indietro nel tempo, farei capire a tutti quanti da subito che loro sarebbero stati visti come membri della nostra divisione first-party", afferma Booty.

Il numero uno di Xbox Game Studios riconosce che c'è stata anche una certa mancanza di comunicazione con la stessa Arkane Austin: "A volte un team potrebbe avere una visione un po' troppo limitata del proprio gioco, ed a volte il management può avere il problema opposto ed essere invece un po' troppo lontano dalla realtà. Ci siamo basati troppo su determinati indicatori che ci dicevano che il gioco avrebbe performato in una certa maniera: abbiamo avuto persone che ci hanno giocato, che ci hanno realizzato delle finte recensioni, e pensavamo che il gioco avrebbe raggiunto risultati migliori di quelli che poi sono arrivati. E credo che il team era così impegnato su ciò che stava costruendo da avere una visione un poco limitata".

In ogni caso, Booty sottolinea che la responabilità per il risultato finale poco soddisfacente di Redfall non va data alla stessa Arkane, ma a lui stesso ed a James Leder, capo di Zenimax: "Mi dispiace per le persone che hanno speso così tanto tempo a lavorare su Redfall e si sono ritrovati addosso la pressione per i risultati del gioco. Mi sono dunque subito domandato cosa fare per supportare il team, come aiutarli per perfezionare il gioco e cosa potremmo imparare da questa vicenda".

Un report di Jason Schreier sull'insuccesso di Redfall ha raccontato cosa è andato storto con lo sviluppo dell'opera. Negli scorsi giorni, intanto, Redfall ha ricevuto l'Update 1.1, che ha apportato diverse migliorie pur senza ancora aggiungere i 60fps.