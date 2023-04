Redfall è solo multiplayer o anche single player?

Da anni il nome di Arkane Studios è legato a doppio filo ad esperienze in solitaria fortemente immersive - non a caso le chiamano immersive sim - tuttavia la divisione di Austin, la stessa che ci ha offerto l'acclamato Prey, ha deciso di darsi anche al multiplayer confezionando Redfall, atteso tra pochi giorni su Xbox Series X|S e PC Windows 10.

Se siete dei fan di Arkane di lunga data, è probabile che avreste preferito un'altra esperienza totalmente single player, ma la verità è che, a detta dei creatori, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Nonostante Redfall proponga una modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori, è stato progettato per essere fruito anche totalmente in single player. Lo scorso anno, il Game Director Harvey Smith ha spiegato che il team di sviluppo si è impegnato a fondo per assicurarsi che i giocatori solitari possano procedere seguendo i propri ritmi, pianificando le proprie mosse con tutta calma ed esplorando in maniera approfondita il mondo di gioco esattamente come hanno già fatto in produzioni come Dishonored, Prey e Deathloop.

Sarete dunque liberi di approcciarvi a Redfall completamente da soli, senza invitare gli amici alle vostre partite o unirvi a quelle degli altri. Tenete tuttavia presente che al lancio Redfall sarà always online, ciò significa che dovrete essere costantemente connessi alla rete anche se giocate in solitaria. L'obbligo ha già scatenato il disappunto di un'ampia fetta di utenza, le cui lamentele sono già state ascoltate e recepite da Arkane Austin. Il team texano ha assicurato di essersi già messo al lavoro per rimuovere l'obbligo dell'online da Redfall, anche se al momento non può fare promesse. Eventualmente, l'imposizione verrà rimossa in futuro con un aggiornamento, sicuramente dopo il lancio del gioco fissato per il 2 maggio su Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Game Pass.