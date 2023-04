Redfall, non fate arrabbiare Jacob: il cecchino fa strage di vampiri nel nuovo video

Prosegue la serie di approfondimenti di Redfall dopo il video sulla guerriera telecinetica Layla: i ragazzi di Arkane Austino riaprono una finestra sull'universo a tinte oscure della nuova esclusiva Xbox per farci conoscere Jacob Boyer, un letale cecchino con un occhio zombie!

Il secondo dei quattro sopravvissuti che avremo modo di interpretare al lancio di Redfall è un ex soldato che è riuscito a scalare le gerarchie militari dopo essere entrato in un'unità scelta segreta delle forze speciali, insieme alla quale ha partecipato a delle pericolose missioni di ricognizione e combattimento che ne hanno affinato le abilità da tiratore scelto.

Una volta congedato, Jacob si è unito come mercenario alla Bellwether: il filmato confezionato da Arkane mostra l'arrivo di Jacob sull'isola di Redfall e il suo incontro con una misteriosa entità soprannaturale che gli donerà un nuovo occhio e un corvo psichico. Il companion paranormale e la protesi zombesca aiuteranno il nostro alter-ego a tenere a bada le orde di vampiri evolvendo tutta una serie di abilità, potenziamenti e attibuti speciali per migliorare la precisione, il danno e l'efficacia delle armi, soprattutto di quelle a lungo raggio.

Il coraggioso Jacob tornerà in azione il 2 maggio, giusto in tempo per il lancio di Redfall su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Già che ci siamo, vi invitiamo a 'buttare un occhio' (scusate la battuta) sulla nostra anteprima di Redfall tra storia, gameplay, multiplayer e co-op.