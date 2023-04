Redfall non gira a 60fps al lancio ma non è il solo problema, per Jason Schreier

Nella giornata di ieri, Arkane ha confermato che Redfall non girerà a 60fps a lancio su Xbox Series X, il team ha bisogno di più tempo per raggiungere questo risultato e dunque la modalità Performance arriverà dopo il debutto con un aggiornamento gratis.

Sulla vicenda è intervenuto anche Jason Schreier, il giornalista di Bloomberg (ex Kotaku) fa una summa dei principali problemi del gioco, parlando di un progetto interessante ma che rischia di venire oscurato da tanti fattori. Non solo l'assenza di 60 fps al lancio, ma anche la campagna marketing poco convincente e una data di uscita forse non troppo a fuoco, che rischia di "schiacciare" Redfall tra Star Wars Jedi Survivor e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il giornalista ricorda come la data di Zelda fosse già nota da tempo e dunque si poteva optare per una finestra di lancio migliore per Redfall, anziché lanciarlo in un periodo ricco di uscite. Il marketing poi sembra non essere riuscito a far capire bene l'essenza del gioco, tanto che in alcuni casi è stato promosso come un gioco single player e anche i video gameplay pubblicati non sono riusciti nella maggior parte dei casi a far capire esattamente le potenzialità del gioco.

Insomma, per Schreier, Redfall è un gioco interessante ma promosso piuttosto male e in maniera confusa, con il materiale promozionale che "lo ha fatto passare per un gioco peggiore di quanto sia effettivamente."