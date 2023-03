Redfall non gira su Unreal Engine 5, Arkane fa chiarezza sul motore grafico

Redfall è basato su Unreal Engine 5? Se inizialmente si pensava all'adozione dell'ultima versione del motore grafico di Epic Games per il gioco di Arkane, Harvey Smith ha fatto chiarezza su questo punto in una intervista pubblicata sulle pagine di WCCFTech.

Smith precisa che circa a metà dello sviluppo di Redfall, Unreal Engine 5 è stato reso disponibile agli sviluppatori, quindi sarebbe stato necessario un grand lavoro per adattare il gioco al nuovo engine, da qui la decisone di mantenere il progetto su Unreal Engine 4.

Più precisamente Redfall gira su Unreal Engine 4.26, una delle versioni più recenti del "vecchio" motore di Epic Games, dunque lo studio ha cercato in ogni caso di lavorare con l'engine più avanzato possibile. C'è da dire che lo studio o il publisher non hanno mai suggerito una possibile adozione dell'Unreal Engine 5 per Redfall ma tra la community si è diffuso rapidamente il sentore che il team potesse in effetti utilizzare UE5 per il suo nuovo gioco, adesso è arrivato un chiarimento sulla questione.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Redfall, il gioco di Arkane è atteso per il 2 maggio su Xbox Series X/S e PC mentre la versione PlayStation 5 di Redfall è stata cancellata da Microsoft dopo l'acquisizione di Bethesda.