Redfall non molla e s'aggiorna ancora: un hotfix risolve varie problematiche

Due mesi dopo la pubblicazione dell'Update 3 di Redfall, con il quale hanno provato a risollevare le sorti di un'esperienza tanto discussa e contestata, i ragazzi di Arkane Austin hanno rimesso mano al codice di gioco per dare forma ad un nuovo hotfix.

Già disponibile per tutti i possessori del gioco su Xbox Series X|S e PC Windows 10/11, il nuovo hotfix di Redfall mira a risolvere diverse problematiche riscontrate dai giocatori. Tanto per cominciare, ha corretto un bug a causa del quale gli equipaggiamenti e i livelli guadagnati rischiavano di andare perduti in caso di disconnessione di una partita cooperativa. In aggiunta, ha bilanciato la difficoltà del mondo di gioco in modo che possa rispecchiare meglio il livello del giocatore e ha reso la pietrificazione dei vampiri più consistente durante le sessioni co-op.

Questo nuovo hotfix probabilmente non riuscirà a risollevare le sorti di un gioco che, suo malgrado, è risultato essere tra i più abbandonati nel 2023 secondo HowLongToBeat, ma contribuirà senz'altro a migliorare l'esperienza di gioco di coloro che ancora ci giocano e si divertono con esso.