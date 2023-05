Redfall, non ci siamo, ancora numeri in calo su Steam: si arriva a soli 700 giocatori

Passano i giorni ma, purtroppo, vi è ancora una brutta sorte per l'ultima produzione ideata dai ragazzi di Arkane Austin: dopo la presenza di meno di 1000 giocatori attivi due giorni dopo il lancio di Redfall, la nuova esclusiva dell'ecosistema Microsoft continua a fare un buco nell'acqua come prestazioni su Steam, come segnalato dai dati.

La notizia giunge direttamente dal portale Steamdb, da cui emerge una realtà tutt'altro che lusinghiera e positiva per la nuova produzione Arkane: a fronte di un picco massimo di 6124 giocatori, Redfall continua a segnare nuovi record negativi. Come segnalato nella giornata di ieri 4 maggio, infatti, la suddetta produzione ha raggiunto il numero minimo di 917 utenti collegati in contemporanea sul titolo in questione.

Tuttavia, nell'arco di sole ventiquattr'ore, i numeri prestazionali di Redfall continuano a calare ulteriormente, arrivando a soli 751 giocatori online in simultanea. Si tratta di un risultato che non rispecchia affatto il reale valore del team di sviluppo, ben noto nel panorama videoludico per produzioni del calibro di Dishonored, Deathloop e Prey. Tuttavia, anche lo stesso Phil Spencer ha ammesso di essere deluso dal mancato raggiungimento dell'obiettivo di Arkane con Redfall.

Anche noi vi abbiamo parlato ampiamente dell'ultima produzione pubblicata dagli studios di Microsoft: i vampiri di Arkane in Redfall affascinano ma non conquistano, a tal punto che il gioco avrebbe forse necessitato di un ciclo di sviluppo più esteso, come raccontatovi dal nostro Giuseppe Carrabba. Staremo a vedere cosa ci riserverà il marchio verde crociato dopo un inizio anno (in termini di esclusive first party) tutt'altro che entusiasmante.