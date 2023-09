Redfall non verrà abbandonato: diventerà un bel gioco e avrà i 60fps, promette Bethesda

Nonostante l'attenzione del grande pubblico di Xbox e PC sia, comprensibilmente, rivolta verso Starfield, già uscito in Accesso Anticipato e in arrivo tra pochi giorni anche su Game Pass, il pensiero di qualcuno è volato fino a Redfall, gioco di Bethesda e Arkane che lo scorso maggio si è distinto per un lancio decisamente sottotono.

Accolto in maniera tiepida dalla critica, Redfall non è riuscito a convincere neanche i giocatori, i quali l'hanno abbandonato in massa nelle settimane immediatamente seguenti alla pubblicazione avvenuta il 2 maggio 2023 in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox Series X|S. I motivi vanno ricercati in un impianto di gioco decisamente non all'altezza del nome di Arkane Studios (gente capace di sfornare roba come Dishonored e Prey) e ad alcune mancanze che ancora non sono state colmate, come l'assenza di una Performance Mode a 60fps.

Incalzato sull'argomento durante un'intervista su GamesIndustry.biz, Pete Hines di Bethesda ne ha approfittato per assicurare ai videogiocatori che, nonostante il silenzio degli ultimi mesi, Redfall non verrà abbandonato. L'Head of Publishing, dopo aver ammesso gli errori compiuti, ha fatto notare che la sua compagnia ha già dimostrato di essere in grado di rivitalizzare dei giochi morenti (TESO e Fallout 76 sono lì a dimostrarlo) e che è intenzionata a fare lo stesso anche con Redfall: "Non ci piace tradire le aspettative dei giocatori. Allo stesso tempo, siamo la stessa compagnia che ha già avuto dei lanci al di sotto delle aspettative. Non chiudiamo o abbandoniamo giochi solo perché non sono partiti nel modo giusto. Il lancio su PC di The Elder Scrolls Online non è andato liscio, ma abbiam continuato a dedicarci ad esso. Ora è un multipiattaforma incredibilmente popolare. Lo stesso è successo con Fallout 76".

Hines assicura che Redfall guadagnerà i 60fps e diventerà un bel gioco, affinché gli abbonati a Game Pass possano goderselo anche tra dieci anni. "Ok, non abbiamo avuto la partenza che speravamo, ma continueremo a lavorarci. Aggiungeremo i 60fps. Lo faremo diventare un bel gioco perché sappiamo, in quanto studio first party, che Game Pass vivrà per sempre. Tra dieci anni ci saranno delle persone intente a godersi Game Pass, e Redfall sarà lì".