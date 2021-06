Redfall è il nuovo gioco Arkane: esclusiva PC e Xbox Series X|S, arriva nel 2022

Confermando i rumor legati ad un gioco a tema vampiri in sviluppo presso Arkane, la conferenza E3 2021 di Xbox e Bethesda porta sul paco una nuova IP firmata dagli autori di Prey.

Il reveal trailer, che trovate in apertura a questa news, presenta ufficialmente al pubblico Redfall, nuova IP che vedrà i giocatori calati in un contesto post-apocalittico. Tra elementi dell'immaginario cyberpunk e fantasy, Redfall mette in scena uno scontro tra potentissimi e spietati vampiri e giovani armati di armi futuristiche. Tra toni ironici e momenti più cupi, la nuova produzione Arkane è in dirittura di arrivo, con una finestra di lancio fissata per l'estate del 2022.

Nel presentare il titolo, Phil Spencer ha confermato che Redfall sarà un open-world, che l'utenza potrà affrontare sia in single player sia in multiplayer grazie ad una modalità cooperativa. Il gioco sarà esclusiva PC e Xbox Series X|S e arriverà al Day One su Xbox Game Pass. Cosa ve ne pare della nuova creazione proposta dai talentuosi autori di Arkane Studios?