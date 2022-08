Redfall, l'open world sarà enorme: una sola area sarà più grande della Talos di Prey

Nel corso del QuakeCon 2022, gli sviluppatori di Arkane Austin hanno riaperto un'importante finestra sulla dimensione vampiresca di Redfall con tanti dettagli su coop e gameplay: in uno dei passaggi dell'approfondimento, gli autori texani hanno discusso delle dimensioni della mappa open world.

Pur senza fornire delle informazioni circostanziate sull'effettiva grandezza della mappa free roaming di Redfall per non mostrare il fianco agli spoiler, la Direttrice Artistica Karen Segars spiega che "se le dimensioni della stazione spaziale di Talos esplorabile in Prey possono essere rappresentate dall'analogia con cinque campi di calcio, per descrivere l'area di gioco di Redfall conviene rispolverare l'espressione 'Hold my Beer'... voglio dire, stavolta abbiamo davvero sfidato il nostro team a realizzare un qualcosa di così grande".

Sempre a detta di Segars, una delle tante regioni in cui avremo modo di addentrarci esplorando il villaggio di Redfall, la Fattoria, sarà grande quanto l'intera stazione spaziale di Prey.

Il Game Director Harvey Smith si riallaccia alle dichiarazioni della collega e afferma che "potrete attraversare ogni luogo, entrare nei negozi, negli appartamenti e salure sul tetto degli edifici. Cerchiamo sempre di inserire in ogni nostro gioco degli elementi di 'narrazione ambientale' e lo abbiamo fatto anche stavolta".

Il direttore di Arkane Austin entra poi nel merito dell'esperienza singleplayer di Redfall e, nel ribadire un concetto già espresso in passato, sottolinea come "alla fine speriamo sempre che i giocatori si divertano in singleplayer, se è ciò che vogliono dai nostri giochi. Anche per Redfall varrà lo stesso ragionamento: sarà un gioco Arkane in tutto e per tutto, ma più ampio".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Redfall è previsto al lancio nel 2023 su PC e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.