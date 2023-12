Redfall ottiene un primato, ma non è positivo: è il gioco più abbandonato del 2023

Con l'approssimarsi dell'anno nuovo è giunto il momento di tirare le somme di quello appena trascorso. Lo sta facendo anche HowLongToBeat, che ha cominciato il suo recap annuale svelando la lista con i dieci giochi più abbandonati dai videogiocatori nel corso del 2023.

Il portale, che tiene traccia delle abitudini degli utenti per offrire delle stime sui tempi di completamento dei vari videogiochi, ha indicato Redfall come il titolo più abbandonato del 2023. Lo sparatutto cooperativo a base di vampiri sviluppato da Arkane Austin in esclusiva per le piattaforme di casa Microsoft è stato mollato o messo in pausa per le ragioni più svariate dal 18,3% dei videogiocatori che l'hanno cominciato. Un primato di cui non andare fieri, che va ad aggiungersi al ben poco lusinghiero Meta Score di 56 e alle vendite deludenti attestate da Microsoft tempo addietro. C'è da dire che Arkane Austin non ha mai disconosciuto il suo problematico progetto, inerpicandosi sulla strada della redenzione che ultimamente ha trasformato la valutazione degli utenti di Steam in Perlopiù Positiva.

Guardando al resto della classifica, bisogna ammettere che ad uscirne con le ossa ammaccate è soprattutto Microsoft, visto che con le sue esclusive occupa anche il resto del podio: Minecraft Legends è stato abbandonato dal 15,9% dei giocatori, mentre Forza Motorsport dal 14,6%:

HowLongToBeat: i giochi più abbandonati del 2023

Redfall - 18,6% Minecraft Legends - 15,9% Forza Motorsport - 14,6% Last Case of Benedict Fox - 11,9% Humanity - 10,3% Wo Long: Fallen Dynasty - 9,5% Wartales - 9,2% Atomic Heart - 8,3% Darkest Dungeon II - 7,7% Terra Nil - 7,6%

Guardando più attentamente alla classifica, non abbiamo potuto fare a meno di notare che la quasi totalità dei presenti ha fatto il proprio debutto sul mercato in un servizio in abbonamento (Game Pass nella maggior parte dei casi, ma c'è anche il caso di Humanity lanciato su PlayStation Plus). Presumibilmente, molti dei giocatori che li hanno abbandonati erano dei semplici curiosi che hanno scelto di scaricarli solo perché inclusi nell'abbonamento, e che con tutta probabilità in condizioni normali non li avrebbero mai acquistati.