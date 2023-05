Redfall su PC, Xbox Series X|S e Game Pass: pareri contrastanti nelle prime recensioni

A dispetto dell'attesa per la scadenza dell'embargo sulle recensioni di Redfall, in rete stanno comparendo le primissime analisi di settore, da cui emergono dei giudizi contrastanti per lo 'sparatutto vampiresco' di Arkane Austin ormai prossimo al lancio su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Nel momento in cui scriviamo, sono solamente due le testate videoludiche che hanno deciso di rompere l'embargo: la prima, COGconnected, sintetizza il proprio giudizio su Redfall con una recensione dal voto finale di 78 su 100, mentre la seconda, NoisyPixel, stronca l'operato di Arkane con un'analisi dal voto di 4 su 10.

Il redattore di COGconnected mette in luce la bontà delle atmosfere horror 'alla Salem's Lot' e il divertimento restituito dall'avventura, tanto in singolo quanto in cooperativa. Vengono inoltre rimarcati i pregi del sistema di progressione elaborato da Arkane per caratterizzare ogni singolo personaggio. Di contro, l'analisi evidenzia il mancato 'slancio evolutivo' nel linguaggio degli sparatutto a mondo aperto adottato da Arkane e l'assenza di elementi che consentano al titolo di smarcarsi dalla formula ludica familiare agli autori di Dishonored e Prey.

Decisamente meno lusinghieri sono invece i giudizi di NoisyPixel, con critiche che vengono mosse alla campagna principale (definita 'noiosa' se giocata in singolo) e alla mancata profondità delle dinamiche ruolistiche legate alla progressione FPS e agli elementi multiplayer. Nonostante l'insufficienza del voto finale, il redattore ritiene che l'esperienza sparatutto e l'esplorazione della mappa a mondo aperto siano "costantemente divertenti, grazie alla soddisfazione provata nell'abbattere i vampiri e al design dei livelli".

In attesa di proporvi la nostra recensione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questa anteprima di Redfall tra storia, gameplay, multiplayer e cooperativa.