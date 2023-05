Redfall su PC e Xbox Series X|S, il video confronto: tanti problemi su console

Dopo il successo riscosso da Deathloop, il team di Arkane torna in azione, rendendo disponibile Redfall su PC, Xbox Series X|S e catalogo del servizio Xbox Game Pass

Al day one, tuttavia, l'avventura a base di vampiri sembra soffrire di diverse mancanze, soprattutto nella sua versione console. A offrire una panoramica in merito è il sempre efficiente El Analista de Bits, che dal proprio canale YouTube rende disponibile un video confronto dedicato proprio a Redfall. Nel filmato, che trovate in apertura a questa news, l'analista passa in rassegna le caratteristiche del gioco nelle sue incarnazioni PC, Xbox Series X e Xbox Series S, dispensando un giudizio non del tutto positivo sulla versione console di Redfall.

Come già anticipato da Arkane, al momento Redfall non raggiunge i 60 fps su Xbox Series X, ma il team garantisce di essere già al lavoro su di una patch dedicata alla risoluzione del problema. Nonostante i 30 fps, il gioco propone sull'hardware alcuni fenomeni di stuttering, oltre a problemi di caricamento delle texture. Le medesime mancanze si presentano anche su Xbox Series S, dove la risoluzione di Redfall si attesa sui 1080p dinamici. Su console, l'esclusiva Microsoft si presenta inoltre con un qualità grafica molto inferiore rispetto a quanto visto su PC, in termini di ombre, prospettiva, texture e sistema di illuminazione. El Analista de Bits promuove invece i tempi di caricamento del gioco, con meno di sei secondi necessari a entrare in partita.



Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Redfall, versione Xbox Series X.