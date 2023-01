Redfall su PC, Xbox Series X/S e Game Pass: a caccia di vampiri nelle nuove immagini

Dopo aver svelato la data d'uscita di Redfall e mostrato delle scene di gameplay inedite dal palco mediatico dell'Xbox Developer Direct, i ragazzi di Arkane Austin ci reimmergono nelle atmosfere a tinte oscure del loro sparatutto open world con delle immagini nuove di zecca.

L'ultima infornata di screenshot riapre una finestra sull'universo horror di Redfall per farci ammirare gli scenari della mappa a mondo aperto, le abilità dei personaggi interpretabili e, ovviamente, i vampiri che dovremo esorcizzare con l'ausilio delle armi, dei poteri magici e degli equipaggiamenti del nostro alter-ego e dei membri della sua squadra.

Nel condividere queste immagini, il team di Arkane Austin specifica ancora una volta che Redfall sarà in grado di 'fondere perfettamente il singleplayer e il multiplayer': proprio per questo, gli autori di Dishonored, Prey e Deathloop si impegnano a offrire un'esperienza ludica, narrativa e contenutistica in grado di aderire alle esigenze degli appassionati di avventure in singolo e dei patiti di giochi basati sulla cooperativa.

In quest'ottica rientrano gli sforzi compiuti dalla sussidiaria di Bethesda e Microsoft nel fornire a ogni personaggio un'ampia rosa di abilità, poteri ed equipaggiamenti, consentendo così agli utenti di evolvere liberamente ogni eroe per specializzarli nell'utilizzo delle armi e delle tecniche di combattimento più adatte al proprio stile di gioco.

Il nuovo sparatutto a tinte oscure di Arkane sarà disponibile dal 2 maggio su PC, Xbox Series X/S e Game Pass. Se volete saperne di più sull'ultima esclusiva Xbox, qui trovate il nostro speciale sul gameplay di Redfall, lo shooter coop a base di vampiri.