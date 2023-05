Redfall, Phil Spencer ammette: 'Sono deluso, Arkane non ha raggiunto l'obiettivo'

Nel corso di un'intervista concessa da Phil Spencer a Kinda Funny, il boss della divisione Xbox ha discusso del deludente lancio di Redfall e ha candidamente ammesso di essere molto deluso da quanto è accaduto e confermato che Arkane Austin non ha raggiunto gli standard qualitativi richiesti.

Ai microfoni di Kinda Funny, Spencer esordisce nel suo discorso spiegando di essere "arrabbiato con me stesso. Chiaramente la risposta ricevuta da pubblico e critica non è stata quella che volevamo ottenere".

Il capo del team Xbox entra poi nel merito del lavoro svolto da Arkane Austin e ammette che "il team non ha raggiunto gli obiettivi interni per il lancio di Redfall", pur ribadendo l'assoluto appoggio e la stima incrollabile di Microsoft ad Arkane che, in questi anni, ha sfornato titoli come Dishonored, Prey e Deathloop.

Sempre nel corso dell'intervista, Spencer fa mea culpa sostenendo, come boss della divisione Xbox, ha la piena responsabilità per un videogioco che, pur essendo disponibile sin dal day one su Game Pass, viene commercializzato 'a prezzo pieno' a 70 dollari. L'autocritica di Spencer si estende anche alle polemiche per il mancato supporto ai 60fps al lancio di Redfall su Xbox Series X|S, anche se il dirigente Microsoft ritiene che un ulteriore rinvio del gioco non avrebbe comunque influito sulla bontà e sulla qualità dell'offerta day one dello sparatutto vampiresco, di conseguenza sarebbe stato illogico posticiparlo ulteriormente.

Nel concludere il suo intervento in merito a Redfall, Spencer ricorda la natura GaaS del titolo e ritiene che Arkane Austin, con il supporto di Microsoft e Bethesda, abbia tutte le carte in regola per risollevarne le sorti da qui ai prossimi mesi (o anni), come accaduto in passato ad altri videogiochi live di Microsoft come Sea of Thieves e Grounded.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Redfall.