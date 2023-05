Redfall premiato da Famitsu con un buon voto, benissimo Star Wars Jedi Survivor

Sebbene l'accoglienza generale nei confronti di Redfall non sia stata particolarmente esaltante da parte di critica e pubblico, non è mancata qualche valutazione più positiva per l'opera in esclusiva Microsoft sviluppata da Arkane Austin. A queste voci favorevoli si aggiunge ora quella di Famits.

La famosa rivista nipponica ha infatti assegnato un totale di 30 su 40 a Redfall: ben tre redattori hanno premiato il gioco con un 8, mentre l'unica voce "fuori dal coro" non è rimasta particolarmente soddisfatta da quanto visto e non è andata oltre il 6. Arkane Austin sta già pensando al dopo Redfall e vuole lasciarsi alle spalle il difficile lancio del gioco, ma intanto la loro ultima fatica per PC e Xbox Series X/S si è portata a casa un risultato complessivamente soddisfacente.

Il vero mattatore del numero 1799 di Famitsu è stato comunque Star Wars Jedi Survivor: il titolo di EA e Respawn Entertainment ha conquistato la redazione portandosi a casa un 35 su 40, frutto di un 8 e ben tre 9. La nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor ha confermato che si tratta a tutti gli effetti di un prodotto di alto livello che non può mancare nella collezione di un appassionato di Star Wars.

Sull'ultimo numero di Famitsu, infine, hanno trovato spazio anche Bramble The Mountain King, che agguanta anch'esso un 30/40 (9/7/6/8), e TT Isle of Man Ride on the Edge, che arriva a 31/40 (9/8/7/7).